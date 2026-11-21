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На международной выставке «Продэкспо», проходившей в Минске с 17 по 20 ноября, компании из Омской области достигли договоренностей о новых зарубежных поставках своей продукции. Об этом сообщили в Центре поддержки экспорта Омской области.

Как уточнили в центре, заграничные партнеры заинтересовались крупяными изделиями омского производства – овсяными хлопьями, колотым горохом, а также пшеничной, перловой и ячневой крупами. После переговоров стороны зафиксировали условия экспорта этих товаров. Помимо этого, омские предприниматели обсудили с представителями крупных торговых сетей перспективы поставок минеральной воды «Омская-1» и напитков с соком из тропических фруктов Вьетнама.

Отдельную заинтересованность в региональной продукции высказали кондитерские фабрики Беларуси. Сушеные и сублимированные ягоды из Омской области они собираются закупать для использования в производстве шоколадных конфет и других сладостей.

Выставка в Минске дала омским предприятиям еще одну возможность расширить географию сбыта своей продукции за рубеж.