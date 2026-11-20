Фото: Егор Минин

В омском Успенском соборе открылась благотворительная выставка деревянных икон «Собор Сибирских святых» (0+). Изображения можно изучать на ощупь – объемная резьба позволяет знакомиться с ними незрячим и слабовидящим посетителям. Экспозиция будет работать до конца января 2027 года.

На выставке представлены работы омского мастера Павла Минина из серии «Прикосновенный образ», созданной в 2017–2018 годах. В коллекции – изображения сибирских святых разных исторических эпох: священников и мирян, мужчин и женщин, мучеников и исповедников.

В 2026 году коллекция едва не оказалась распродана по частям: одну икону уже продали. Остальные работы выкупил благотворительный фонд «Центр Светоч». Сейчас фонд собирает пожертвования, чтобы вернуть утраченную икону и восстановить серию.

– Переделать всю коллекцию по новой было бы затруднительно: художник Павел Минин получил вторую группу инвалидности по зрению, и продолжать творческую деятельность ему становится все сложнее. Поэтому особенно важно сохранить уже созданные иконы – это не только произведения искусства, но и осязаемый мост к духовному наследию для людей с нарушениями зрения, – рассказал директор фонда Егор Минин.

Каждое воскресенье после утренней службы в соборе проходят экскурсии по выставке. В дальнейшем экспозицию планируют показать во всех административных центрах регионов Сибирского федерального округа.