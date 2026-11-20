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Фрагменты дрона, уничтоженного над Омском 6 июля, представят публике в Краеведческом музее Новосибирска. Посетителям экспозиции «Общее дело» покажут силовую установку, пропеллер и часть крыла летательного аппарата. Предметы для выставки передало региональное Управление ФСБ. Экскурсия посвящена деятельности 12 министерств и ведомств, которые обеспечивают законность и правопорядок.

– Эти предметы связаны с уже недавними событиями. Мы все помним, как активно бомбили вооруженные силы Украины российские нефтеперерабатывающие заводы, в том числе в Омске. И вот 6 июля 2026 года был сбит такой беспилотный летательный аппарат. Управление ФСБ по региону его нам предоставило специально для этой выставки. То есть прямо свежайший экспонат – крыло и двигатель. В нем еще и земля омская сохранилась, – приводит портал слова куратора выставки Михаила Бубнова.

В день инцидента в Омске на несколько часов вводилась беспилотная опасность. Виталий Хоценко, губернатор Омской области, тогда сообщал, что расчеты ПВО Минобороны России сбили вражеские БПЛА над регионом. По его данным, дроны атаковали ОНПЗ, при этом большую часть аппаратов удалось уничтожить. Жителей просили держаться подальше от обломков.