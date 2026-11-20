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Госинспекция труда по Омской области разъяснила, что опоздание сотрудника на работу из-за объявленной ракетной опасности или угрозы атаки беспилотников не является нарушением. Об этом ведомство сообщило со ссылкой на уточнение Федеральной службы по труду и занятости.

Согласно Трудовому кодексу, прогулом признается отсутствие на рабочем месте свыше четырех часов подряд при отсутствии уважительных причин. Ключевую роль здесь играет именно оценка причины неявки. Роструд отдельно подчеркнул: если сотрудник задержался или вовсе не пришел из-за тревоги, связанной с ракетной опасностью либо угрозой БПЛА, такая причина считается уважительной. При этом работодатель не вправе расценивать подобную ситуацию как нарушение дисциплины.

– Опоздание или отсутствие сотрудника на рабочем месте, в том числе более четырех часов подряд, по причине объявленной ракетной опасности или угрозы атаки БПЛА является уважительной причиной, – уточнили в Федеральной службе по труду и занятости.

Специалисты советуют сотруднику при первой возможности сообщить нанимателю, почему он не смог прийти вовремя: можно сразу написать руководителю или непосредственному начальнику о невозможности оказаться на работе в установленное время. Вместе с тем объявление тревоги не дает права считать весь день выходным.