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В феврале 2027 года омичей, как и других россиян ждет шестидневная рабочая неделя. Как сообщила «РИА Новости» исполняющая обязанности директора департамента по работе с персоналом Российского общества «Знание» Яна Ярхина, трудиться придется с 15 по 20 февраля включительно.

По словам эксперта, изменения затронут граждан со стандартным пятидневным графиком – для них суббота, 20 февраля, станет рабочим днем. Выходной с этой даты решено перенести на понедельник, 22 февраля.

Такая перестановка в производственном календаре позволит объединить дни отдыха и обеспечить россиянам длинные выходные по случаю празднования Дня защитника Отечества.