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В Омске до конца ноября пройдет серия отключений холодной воды из-за планового ремонта сетей. По данным Росводоканала, работы запланированы на 19, 22, 25, 27 и 30 ноября и затронут жилые дома, частный сектор, а также административные и социальные объекты в разных частях города.

С 11:00 19 ноября до 9:00 20 ноября из-за ремонта водопровода на улице Багратиона, 90 холодной воды не будет в домах № 22 и 94 на улице 2-й Барнаульской, а также на улице Багратиона в домах № 80, 82, 82а, 84, 84/1, 86, 88, 92 и 94. Машину с питьевой водой установят у дома № 88 на улице Багратиона.

22 ноября с 11:00 до 19:00 ремонт на водопроводе по адресу Красный Путь, 9 оставит без холодной воды административные здания и социальные объекты по адресам: улица Коммунистическая, 20, улица Красногвардейская, 6, Красный Путь, 9 и 11, улица Певцова, 5, 6к1, 11 и 13, улица Фрунзе, 6 и улица Косарева, 19. Подвоз питьевой воды организуют у дома № 9 на Красном Пути.

25 ноября с 10:00 до 23:00 специалисты будут работать на сетях по улице Энтузиастов, 35. Холодную воду отключат в домах № 2/1, 17а, 19, 31а, 33а, 33б, 33в, 33г, 35, 37а, 37/1 и 37/2 на улице Энтузиастов, № 66, 66а и 68 на улице Энергетиков, № 8, 9 и 15 на 4-й Заводской, а также в доме № 24/1 на 3-й Заводской. Кроме того, возможно пониженное давление на улицах Энтузиастов, Энергетиков, 19-го Партсъезда, Горячева, Нефтезаводской и Химиков.

27 ноября с 10:00 до 20:00 ремонт пройдет на улице Центральной, 7а. Без холодной воды останутся дома № 5 и 7а на улице Центральной, а также частные дома на улице Юбилейной.

30 ноября с 10:00 до 20:00 состоятся последние ноябрьские работы на водопроводе по адресу 50 лет Профсоюзов, 75. Холодную воду отключат в домах № 71, 71а, 71б, 73, 73а, 75, 75а и 75б на улице 50 лет Профсоюзов, а также на улице Грозненской, 18 и улице 19-го Партсъезда, 27а.

Ранее сообщалось, что в Омской области сократили сроки подключения к воде и электросетям.