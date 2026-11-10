Более 130 тысяч омичей останутся без воды из-за отключения на электросетях

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В четверг, 12 ноября, в семи районах Омской области с 10:00 до 17:00 прекратится подача холодной воды. Об этом сообщили в ЕДДС Исилькульского района.

Ограничения затронут Омский, Любинский, Москаленский, Марьяновский и Исилькульский районы целиком. В Азовском районе без ресурса останутся Сосновка и Поповка, а в Называевском – села и деревни юго-восточной части территории. Причиной называют остановку станций первого и второго подъемов в селе Троицкое, связанную с работами на электросетях.

Среди крупных населенных пунктов в список попали Исилькуль (22,3 тысячи жителей, 9,9 тысячи домов), Красный Яр (почти 3,5 тысячи человек), Марьяновка (8,5 тысячи) и Москаленки (9,2 тысячи). Всего отключение затронет 49,6 тысячи зданий, включая 184 социальных объекта. Без воды останутся и десятки сел и деревень западной половины региона.