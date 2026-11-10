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·Общество·Андрей Андреев

Более 319 тысяч омичей уже поставили самозапрет на кредиты

Жители региона массово защищают себя от нежелательных займов и обмана.
самозапрет на кредит

Более 319 тыс. жителей Омской области воспользовались механизмом самозапрета на кредиты, который действует в России с 1 марта 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба Минцифры Омской области.

Подключенная услуга защищает человека от оформления займов на его имя и снижает риски при утечке персональных данных или действиях мошенников. После активации запрета банки и микрофинансовые организации не выдают кредиты ни в онлайн-формате, ни при личном обращении клиента. Механизм также пригодится тем, кто склонен под влиянием момента совершать крупные покупки в долг: он дает время взвесить решение, а при реальной необходимости ограничение можно снять.

Установленный запрет не затрагивает уже действующие кредиты и займы. Кроме того, он не распространяется на ипотеку, образовательные ссуды и автокредиты.

Процедура как установки, так и отмены самозапрета организована максимально просто, что помогает жителям региона контролировать свои финансовые обязательства.

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·Общество·Андрей Андреев

Более 319 тысяч омичей уже поставили самозапрет на кредиты

Жители региона массово защищают себя от нежелательных займов и обмана.
самозапрет на кредит

Более 319 тыс. жителей Омской области воспользовались механизмом самозапрета на кредиты, который действует в России с 1 марта 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба Минцифры Омской области.

Подключенная услуга защищает человека от оформления займов на его имя и снижает риски при утечке персональных данных или действиях мошенников. После активации запрета банки и микрофинансовые организации не выдают кредиты ни в онлайн-формате, ни при личном обращении клиента. Механизм также пригодится тем, кто склонен под влиянием момента совершать крупные покупки в долг: он дает время взвесить решение, а при реальной необходимости ограничение можно снять.

Установленный запрет не затрагивает уже действующие кредиты и займы. Кроме того, он не распространяется на ипотеку, образовательные ссуды и автокредиты.

Процедура как установки, так и отмены самозапрета организована максимально просто, что помогает жителям региона контролировать свои финансовые обязательства.

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Рубрика - Общество