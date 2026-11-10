ПСБ назначил нового руководителя омского офиса

Региональным директором дополнительного офиса «Омский» Сибирского филиала ПСБ стал Антон Панов. До назначения он занимал должность заместителя регионального директора офиса банка в Кемерове.
В новой должности Панов будет отвечать за реализацию стратегии ПСБ в Омской области, взаимодействие с ключевыми предприятиями региона, в том числе оборонно-промышленного комплекса, а также развитие корпоративного и розничного направлений. Среди его задач – повышение качества обслуживания клиентов.
– Омская область – один из главных промышленно-аграрных центров Сибири. ПСБ продолжит оказывать содействие укреплению социально-экономической сферы региона, обеспечивая доступность долгосрочного финансирования госзаказа и региональных проектов, а также поддержку МСП за счет внедрения цифровых инструментов для развития бизнеса. Отдельное внимание уделим масштабированию программы поддержки военнослужащих и их семей – эта важная часть нашей миссии как опорного банка ОПК, – отметил Антон Панов.
В числе приоритетов омского офиса на ближайшее время также названы укрепление позиций банка в регионе, расширение поддержки малого бизнеса и реализация образовательных инициатив по повышению финансовой грамотности населения.