Омская область вошла в топ регионов по динамике потребительских кредитов

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Омская область заняла второе место среди 30 российских регионов, в которых за год меньше всего сократился средний размер потребительских кредитов. В сентябре 2026 года показатель уменьшился на 5,8 % по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. Об этом РИА «Новости» сообщило в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ).

Первое место заняла Нижегородская область, где средний размер кредита снизился на 3,8 %. На третьей строчке оказалась Воронежская область с сокращением на 4,2 %. Четвертое место досталось Удмуртии, где показатель уменьшился на 5,8 %, а пятое – Ленинградской области со снижением на 6,5 %.

В то же время самое значительное сокращение среднего размера кредита наличными за год зафиксировали в Москве – на 20,8 %. В Республике Саха (Якутия) показатель снизился на 19,1 %, в Оренбургской области – на 16 %, в Татарстане – на 15,9 %, а в Приморском крае – на 12,9 %.

– Наибольший средний размер выданных потребительских кредитов в регионах РФ (среди 30 регионов – лидеров в данном сегменте розничного кредитования) в сентябре 2026 года был отмечен в Москве (273,7 тыс. руб.), Санкт-Петербурге (247,9 тыс. руб.), Московской (220,9 тыс. руб.) и Тюменской (с ХМАО и ЯНАО) (191,8 тыс. руб.) областях, а также в Республике Татарстан (189,7 тыс. руб.), – говорится в сообщении.

В целом по России средний размер потребительского кредита в сентябре составил 162,9 тыс. рублей. За год он уменьшился на 11,2 %: в сентябре 2025 года показатель достигал 183,5 тыс. рублей. Снижение продолжилось и по сравнению с августом 2026 года, когда средняя сумма займа составляла 179,2 тыс. рублей, что на 9,1 % больше сентябрьского значения. По данным НБКИ, это уже второй месяц подряд, когда средний размер потребительских кредитов сокращается.

– В последнее время средний размер потребительских кредитов стабилизировался на уровне 160–190 тысяч рублей с тенденцией к некоторому снижению. При этом и аппетит к риску у банков, и спрос на потребкредиты со стороны граждан все еще находятся на довольно низком уровне, – заявил Алексей Волков.

По словам Волкова, при принятии решений о выдаче потребительских кредитов и определении их условий, в том числе размера займа, банки предъявляют повышенные требования к кредитным историям потенциальных заемщиков. Такой подход позволяет кредитным организациям снижать риск просрочек в будущем. В связи с этим специалист рекомендовал гражданам внимательно следить за своей кредитной историей и не допускать ее ухудшения.