Мэрия Омска сдала в аренду известному дорожнику несуществующий участок

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Омское УФАС аннулировало результаты аукциона на аренду земельного участка из-за нарушения Земельного кодекса РФ. С жалобой в антимонопольную службу обратился победитель торгов – крупный омский дорожный подрядчик ООО «Сиброс». Компания оспаривала действия департамента архитектуры и градостроительства мэрии Омска.

Как выяснилось в ходе проверки, в извещении о торгах по лоту № 6 организатор выставил на аукцион участок, сведения о котором отсутствуют в ЕГРН. Фактически городские чиновники сдали в аренду несуществующий объект недвижимости.

Комиссия УФАС признала, что предоставление недостоверных данных вводит участников в заблуждение. Жалобу дорожно-строительной компании признали обоснованной, а департаменту архитектуры выдали предписание аннулировать результаты проведенных торгов.

Ранее сообщалось, что омская мэрия собирается отдать на приватизацию склады на улице Маршала Жукова в районе улицы Съездовской.