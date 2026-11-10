Омичам предложили урезать новогодние каникулы ради майских праздников

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В России рассматривают возможность перераспределения выходных дней между зимними и весенними праздниками. С инициативой выступил председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов, о чем сообщает ТАСС.

Согласно действующему производственному календарю на 2027 год, россияне будут отдыхать на Новый год 11 дней – с 31 декабря 2026 года по 10 января включительно. Майские праздники при этом разбиты на два блока: с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая, а между ними предусмотрены четыре рабочих дня – с 4 по 7 мая. Миронов полагает, что этот промежуток стоит сделать нерабочим, уменьшив на аналогичное число дней зимние каникулы. При пятидневной рабочей неделе такой подход позволит отдыхать в мае десять дней подряд – с 1 по 10 мая. Общее количество выходных в году парламентарий увеличивать не намерен: предложение касается только их распределения.

По словам политика, дополнительные свободные дни в мае особенно важны для дачников и жителей сельской местности, поскольку именно тогда начинаются основные посадочные работы. Депутат также отметил, что зимние путешествия доступны не всем россиянам, а отдых в теплое время года востребован больше, особенно учитывая короткое лето во многих регионах.

На данный момент инициатива остается лишь предложением. График выходных на 2027 год, утвержденный правительством, не менялся, поэтому официальных изменений в продолжительности новогодних и майских праздников пока нет.