Скоро наступит летний туристический сезон.

После катастрофы с танкерами, перевозящими нефть, в декабре 2025 года, казалось, курортный сезону будет под угрозой. Сильнейшее загрязнение побережья Черного моря ставило крест на летнем отдыхе, Роспотребнадзор следил за состоянием воздуха, морской и питьевой воды в пострадавшем регионе Краснодарского края, а также в Крыму, в том числе проверялся уровень загрязнения пляжей. Глава ведомства Анна Попова сообщила «Российской газете», что от Новороссийска до Сочи никаких отклонений и нарушений по всем исследуемым показателям нет. На территории Крыма и в Севастополе также все показатели соответствуют нормам. В зоне высокого риска остаются территории Анапы и Темрюкского района Краснодарского края.

Эксперты в Омской области рассказали, какие направления в регионе остаются востребованными и набирающими популярность.

- Внутренний туризм разгорается с новой силой, - отметила директор туристического агентства Pegas Touristik Татьяна Семикина. - Бронируют очень много туров в Казань, Санкт-Петербург, по Золотому кольцу. Востребованы круизные направления по Волге. Из зарубежного популярным становится круиз по Персидскому заливу, длится он семь дней, за это время туристы посещают ОАЭ, Бахрейн и Катар.

Как отметила эксперт, возрос спрос на путешествия группой, популярны туры выходного дня и туры-сюрпризы.

- Раньше такого не было: когда при покупке путёвки человек не знает, куда и с кем он поедет, - рассказала Татьяна Семикина.

В этом году омичи хотят на сплавы по омским рекам: Иртышу, Омке, Таре, об этом рассказал организатор туров, походов и сплавов Никита Кириленко.

- Востребованы двухдневные прогулочные туры, когда люди после работы приходят и перезагружаются, не уезжая далеко и надолго. На реке можно окунутся в другую реальность и другой мир, - сказал Кириленко.

Вместе с тем активный пеший туризм тоже популярен, в походы омичи ходят на Кавказ, Восточные Саяны, Урал и Алтай.