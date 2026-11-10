Экс-следователь из Омска дослужился до председателя суда в Тюменской области

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Бывший сотрудник омского управления Следственного комитета Александр Бравлик официально вступил в должность председателя Ишимского городского суда Тюменской области. Об этом сообщает пресс-служба судов Тюменской области.

Свою профессиональную биографию Бравлик начинал в Омской области: в 2016 году он работал следователем в Таврическом межрайонном следственном отделе регионального СУ СК РФ. Затем, ближе к началу 2020-х и вплоть до 2022 года, он занимал позиции инспектора и старшего инспектора в структурах процессуального и контрольно-следственного контроля. После этого примерно два года Бравлик был заместителем руководителя следственного отдела по Ленинскому административному округу Омска.

Судейский путь Александра Бравлика начался в 2024 году уже в другом регионе – он рассматривал дела в качестве судьи Тобольского городского суда Тюменской области. С первых месяцев 2026 года он исполнял обязанности заместителя председателя этой же инстанции. Теперь он возглавил суд в Ишиме.