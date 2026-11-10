Омичи прокачали бюджет: вместо 65 тысяч рублей с гаражей власти получили почти полмиллиона

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В Омске с начала 2026 года горожане оформили более 700 договоров о размещении некапитальных гаражей. Это принесло в казну суммы, заметно превысившие плановые показатели.

Изначально чиновники рассчитывали выручить с подобных заявок 65 тысяч рублей, однако реальные поступления оказались в семь раз солиднее – 479 тысяч. Параллельно мэрия активно взаимодействует с собственниками уже возведенных капитальных гаражей. Легализация участков под гаражными кооперативами принесла городу практически 500 тысяч рублей при плане лишь в 38 тысяч.

Отдельным направлением работы стала «гаражная амнистия»: благодаря ей бюджет получит еще около 1,4 миллиона рублей. Причем речь идет не о разовой выплате – такую сумму в администрации оценили как ежегодные поступления от владельцев узаконенных построек.