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·Политика·Мария Филимонова

Экс-замглавы омской полиции получил руководящую должность в мэрии

Новым руководителем Центра содержания и хранения имущества стал Юрий Виноградов.
Мэрия администрация

Бывший заместитель начальника полиции по охране общественного порядка УМВД по Омской области Юрий Виноградов возглавил бюджетное учреждение Омска «Центр содержания и хранения имущества». Информация о назначении появилась в ЕГРЮЛ 5 ноября.

Напомним, что в конце августа Виноградов ушел в отставку из органов внутренних дел, где прослужил на руководящем посту 15 лет до достижения предельного 65-летнего возраста. Тогда же ему присвоили звание «Заслуженный работник сферы обеспечения безопасности Омской области».

Отметим, что «Центр содержания и хранения имущества» отвечает за управление недвижимостью, принадлежащей городу, и занимается поиском арендаторов через аукционы. Ранее структура расширилась за счет присоединения двух казенных учреждений – «Центра недвижимости, дизайна и рекламы» и «Аналитического сопровождения».

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·Политика·Мария Филимонова

Экс-замглавы омской полиции получил руководящую должность в мэрии

Новым руководителем Центра содержания и хранения имущества стал Юрий Виноградов.
Мэрия администрация

Бывший заместитель начальника полиции по охране общественного порядка УМВД по Омской области Юрий Виноградов возглавил бюджетное учреждение Омска «Центр содержания и хранения имущества». Информация о назначении появилась в ЕГРЮЛ 5 ноября.

Напомним, что в конце августа Виноградов ушел в отставку из органов внутренних дел, где прослужил на руководящем посту 15 лет до достижения предельного 65-летнего возраста. Тогда же ему присвоили звание «Заслуженный работник сферы обеспечения безопасности Омской области».

Отметим, что «Центр содержания и хранения имущества» отвечает за управление недвижимостью, принадлежащей городу, и занимается поиском арендаторов через аукционы. Ранее структура расширилась за счет присоединения двух казенных учреждений – «Центра недвижимости, дизайна и рекламы» и «Аналитического сопровождения».

2116
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Рубрика - Политика