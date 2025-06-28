Основные функции реорганизованных подразделений мэрии сохранятся.
Мэрия Омска объявила о планах реорганизации бюджетного учреждения «Центр содержания и хранения имущества» путем присоединения к нему казенного учреждения «Аналитическое сопровождение».
В документе указано, что объединение произойдет с сохранением основных направлений деятельности учреждения. Учреждению поручено уведомить регистрационный орган о начале процедуры реорганизации.
БУ «Центр содержания и хранения имущества»а занимается вопросами сохранности и эффективного использования муниципального имущества. В 2023 году к нему присоединили Центр недвижимости, дизайна и рекламы. С того же года организацию возглавляет Жанна Мещерякова.
КУ «Аналитическое сопровождение» занимается управлением объектами нежилого фонда, находящимися в муниципальной казне города Омска и финансовой аналитикой муниципальных предприятий.
Напомним, что недавно заявляли о реорганизации других бюджетных учреждений Омска. БУ «Центр компетенций по вопросам городской среды» должен войти в структуру УДХБ, фактически увеличивая подразделение.