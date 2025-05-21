Структура УДХБ будет увеличена.

20 мая этого года администрацией города Омска было выпущено постановление о реорганизации Управления дорожного хозяйства и благоустройства (УДХБ). Документ предполагает интеграцию БУ «Центр компетенций по вопросам городской среды» в структуру УДХБ, фактически увеличивая подразделение. При этом сроки интеграции и сохранения ключевых функций не определены.

Ранее при утверждении процедуры реорганизации в Омском городском Совете говорилось о планируемых сокращениях штата Центра компетенций после утраты его независимости.

Напомним, что Управление дорожного хозяйства и благоустройства с февраля 2024 года возглавляет Антон Глебов, а присоединяемое учреждение длительное время возглавлял депутат Омского горсовета Алексей Сокин, который сейчас руководит аналогичной структурой на областном уровне.