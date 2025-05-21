Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Политика

Структура УДХБ будет увеличена.

20 мая этого года администрацией города Омска было выпущено постановление о реорганизации Управления дорожного хозяйства и благоустройства (УДХБ). Документ предполагает интеграцию БУ «Центр компетенций по вопросам городской среды» в структуру УДХБ, фактически увеличивая подразделение. При этом сроки интеграции и сохранения ключевых функций не определены.

Ранее при утверждении процедуры реорганизации в Омском городском Совете говорилось о планируемых сокращениях штата Центра компетенций после утраты его независимости.

Напомним, что Управление дорожного хозяйства и благоустройства с февраля 2024 года возглавляет Антон Глебов, а присоединяемое учреждение длительное время возглавлял депутат Омского горсовета Алексей Сокин, который сейчас руководит аналогичной структурой на областном уровне. 

Олег Кипорук
·Политика

Структура УДХБ будет увеличена.

20 мая этого года администрацией города Омска было выпущено постановление о реорганизации Управления дорожного хозяйства и благоустройства (УДХБ). Документ предполагает интеграцию БУ «Центр компетенций по вопросам городской среды» в структуру УДХБ, фактически увеличивая подразделение. При этом сроки интеграции и сохранения ключевых функций не определены.

Ранее при утверждении процедуры реорганизации в Омском городском Совете говорилось о планируемых сокращениях штата Центра компетенций после утраты его независимости.

Напомним, что Управление дорожного хозяйства и благоустройства с февраля 2024 года возглавляет Антон Глебов, а присоединяемое учреждение длительное время возглавлял депутат Омского горсовета Алексей Сокин, который сейчас руководит аналогичной структурой на областном уровне. 

Олег Кипорук