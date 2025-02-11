В городской администрации разработали порядок обращения с бесхозными авто.

В мэрии Омска разработали документ, определяющий порядок выявления, перемещения и хранения бесхозного транспорта. Пока документ не подписан, поэтому еще возможны изменения.

Как явствует из проекта, машина будет считаться бесхозной, если на ней отсутствуют государственные регистрационные знаки, детали, стекла, колеса, вскрыты замки, используется в качестве складирования мусора или металлолома или загораживает проезд.

После установления автомобиля, администрация округа создаст комиссию для обследования транспортного средства. Предполагается разместить сообщение на сайте мэрии и на самой бесхозной машине, и, если владелец в течение 10 дней не объявится, имущество переместят на специальную стоянку. Одновременно чиновники попытаются найти самого хозяина авто через Госавтоинспекцию.

Через 10 дней, если собственник ничего не предпринимает, машину переместят на спецстоянку Управления дорожного хозяйства и благоустройства Омска. А дальше начнется самое интересное, если через полгода «потеряшку» не заберут, то материалы направят в департамент имущественных отношений для оформления авто в муниципальную собственность.