На омских дорогах появилась синяя разметка: что нужно знать

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На улицах города зафиксировали появление синей дорожной разметки. В частности, первая такая разметка зафиксирована на улице Лермонтова, на которой, как сообщалось ранее, обустроили первую в городе «полноценную» платную парковку. Отметим, что на аналогичной платной парковке на той же улице разметки нет.

Синяя разметка служит инструментом для разграничения зон платной стоянки. Такое обозначение носит вспомогательный характер и дополняет стандартные знаки «Парковка» и «Платные услуги», рядом с которыми обязательно размещается информационный щит с указанием действующих тарифов и способов оплаты.

Соответствующий дорожный знак также присутствует на стоянке на улице Лермонтова, однако он установлен в самом ее начале – на перекрестке с проспектом Карла Маркса. Поскольку парковочная зона имеет довольно большую протяженность, нанесенная на асфальт разметка помогает водителям идентифицировать ее границы без установки дополнительных знаков вдоль всей проезжей части.

Напомним, что на 47 городских улицах планируется обустроить 200 платных парковок общей вместимостью 3794 машино-места. Оплата стоянки будет взиматься в будние дни с 08:00 до 20:00, тогда как ночное время, выходные и праздничные дни остаются бесплатными для автомобилистов.

Стоимость одного часа пользования парковочным пространством утверждена на уровне 60 рублей, а за уклонение от оплаты предусмотрен штраф в размере 3500 рублей. Вопрос о внедрении долгосрочных абонементов вынесен на дополнительное обсуждение, при этом в предварительных расчетах стоимость недельного безлимита составляла 3,1 тыс. рублей, месячного – 11,8 тыс. рублей, полугодового – 66,7 тыс. рублей, а годового – 124,5 тыс. рублей.