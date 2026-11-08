Омичи живо отреагировали на четвертую полосу на мосту у Телецентра

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Омичи после введения четвертой полосы на мосту у Телецентра зафиксировали отсутствие пробок. К обеду воскресенья заторов не наблюдалось. Об этом сообщают горожане в соцсетях.

Ранее мэр Омска Сергей Шелест объявил, что дополнительную полосу открыли в ночь на 8 ноября.

– Открыли еще одну полосу на мосту у телецентра. Пробки нет, – пишет анонимный автор в группе «Аварийный Омск» соцсети «ВКонтакте».

Однако в комментариях к посту горожане отмечают, что реальная картина станет видна в понедельник.

Прежде путь по улице Лукашевича в сторону городка Нефтяников от «G-Drive Арены» до въезда на мост занимал в выходные порядка 15 минут, а в рабочие дни – почти вдвое дольше. А в обратную сторону, из Нефтяников, караван транспорта растягивался от кинотеатра «Кристалл».

Теперь на переправе действуют четыре полосы из шести предусмотренных проектом. Подрядная организация продолжает обновлять металлоконструкции объекта, реконструкция которого началась осенью 2024 года. Изначально контракт планировали завершить к концу 2026-го, но затем сроки перенесли на август 2027-го. Общая стоимость работ пока оценивается в 2,8 млрд рублей. Но она явно вырастет.