Омичи в Нефтяниках на целый день останутся без холодной воды: список

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Во вторник, 10 ноября, в омских Нефтяниках на десять часов отключат холодное водоснабжение. Специалисты городского водоканала планируют устранять неполадки на трубопроводе по Улице Мира, 98Г. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

Работы запланированы на промежуток с 10:00 до 20:00. Без воды в этот день останутся 53 многоквартирных дома, три административных строения и шесть социально значимых учреждений.

Отключение затронет сразу несколько улиц: Мира, ул. 20 Партсъезда, Магистральную, ул. 50 лет Профсоюзов, ул. 22 Апреля, а также участок ул. 50 лет Октября.

Под отключение попадут следующие дома:

ул. Мира, 88, 88/2, 88а, 88б, 90, 90/1, 90/2, 90а, 92, 96, 96а, 96б, 98, 98а, 98б, 98г, 100, 100/1, 100а, 100в, 102, 102а, 104, 104/1, 104/3, 106, 106а, 106б и 108а;

ул. 20 Партсъезда, 58, 60, 62, 64 и 64/3;

ул. ул. Магистральная, 81, 82, 82а и 82б;

ул. 50 лет Профсоюзов, 107, 107/1, 109, 109а, 109б, 111, 113, 113а, 117, 118, 119, 119/1, 120, 122, 124, 126, 128, 130 и 132;

ул. 22 Апреля, 55 и 57а;

ул. 50 лет Октября, 51 и 98.

– Омский водоканал просит горожан запастись водой на время ремонтных работ и приносит извинения за временные неудобства, – добавили в пресс-службе организации.

Время отключения может скорректироваться в зависимости от хода работ на участке.