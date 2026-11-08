По Омску гуляет коронавирус-мутант

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Новый вариант коронавируса PJ.2.1, по наблюдениям клинических исследователей, может проявляться более интенсивной болью в горле и затяжным упадком сил после перенесенной инфекции. Об этом РИА Новости сообщила доктор медицинских наук, врач-инфекционист, вирусолог Елена Малинникова.

Ранее российский офис ВОЗ проинформировал о росте риска глобального распространения этого штамма. Впервые его выявили в мае 2026 года, после чего вирус появился на нескольких континентах. Специалисты продолжают следить за ситуацией с новым вариантом вируса.

– Клинические исследователи описывают, что якобы сильнее болит горло, более долгая слабость после перенесенной этой инфекции сохраняется, – сказала Малинникова, комментируя особенности нового штамма коронавируса PJ.2.1.

По словам вирусолога, в России созданы современные тест-системы, рассчитанные на все разновидности коронавируса. Благодаря этому при каждой новой мутации отечественные медики могут своевременно выявлять возбудителя.

Выявлен ли новый штамм коронавируса у омичей, неизвестно.