Юрист рассказал, кому достанется наследство Шукшиной

Фото: кадр из фильма

На наследство народной артистки РСФСР Лидии Федосеевой-Шукшиной, скончавшейся в ночь с 6 на 7 ноября на 89-м году жизни в одной из столичных клиник, претендуют несколько человек. О том, как может распределиться имущество, юрист Александр Хаминский рассказал изданию «АиФ».

По словам специалиста, прямых наследниц у актрисы три: Анастасия Воронина-Франсишки от первого брака с актером Вячеславом Ворониным, а также Мария и Ольга, родившиеся в браке с литератором Василием Шукшиным.

Старшая дочь еще при жизни матери, много лет назад, отказалась от ее имущества, однако теперь этот отказ нужно подтвердить документально. Кроме того, юрист напомнил: помимо квартир и банковских счетов, в наследственную массу могут попасть авторские и другие права на интеллектуальную собственность как самой артистки, так и ее покойного супруга.

– С точки зрения порядка наследования все зависит от того, было завещание либо его не было. Если не было, тогда наследование будет происходить по закону, то есть будет делиться между прямыми наследницами – дочерьми. И важный момент – что войдет в наследственную массу, потому что помимо имущества, в том числе недвижимого имущества и остатков на счетах в банках, могут войти авторские и иные права на объекты интеллектуальной собственности как непосредственно самой Лидии Федосеевой-Шукшиной, так и ее покойного супруга Василия Шукшина, – объяснил юрист Александр Хаминский.

Хаминский не исключает, что при наличии завещания обделенные родственники попробуют оспорить документ через суд. В таком случае может быть назначена посмертная психолого-психиатрическая экспертиза, для которой изучат свидетельства, бумаги и записи врачей. Если выяснится, что завещатель не осознавал своих действий при подписании, имущество будут делить по закону.

Известно, что у актрисы были квартиры в Москве и Санкт-Петербурге, а также недвижимость в Финляндии, утраченная из-за банкротства застройщика: часть объектов она еще при жизни переписала на родственников. Споры между дочерьми из-за семейного имущества и прав на произведения Василия Шукшина длятся уже много лет.

Прощание с актрисой пройдет во вторник, 10 ноября. Похоронят Лидию Федосееву-Шукшину на Новодевичьем кладбище. Там же покоится ее супруг, режиссер Василий Шукшин, скончавшийся в 1974 году.