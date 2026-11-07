В Омске умерла известная поэтесса Кордзахия

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В Омске ушла из жизни известная поэтесса Евгения Кордзахия. Члена Союза писателей России не стало 3 ноября, ей было 77 лет, сообщило региональное отделение писательской организации.

Джемма Владимировна Кордзахия родилась в 1949 году в городе Поти (ныне – Грузия), а в Омск переехала в 1959-м. Окончила медицинское училище и всю жизнь проработала медицинской сестрой. Первые стихи начала публиковать в начале 60-х. Публиковалась в журналах «Сибирские огни», «Омская муза» и «Город», в альманахах «Иртыш» и «Складчина».

Кордзахия выпустила сборники «Август мой», «Зимние цветы», «Возвращение» и «Последний паром», последний вышел в 2021 году. Поэтесса участвовала в VII Всесоюзном совещании молодых писателей, а позже получила Премию губернатора Омской области имени Л. Н. Мартынова «За заслуги в развитии культуры и искусства».

Прощание с поэтессой пройдет сегодня, 7 ноября, в 12:00 в часовне больницы имени Кабанова на улице Перелета, 7 Б.