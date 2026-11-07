В Омске покажут неизданные снимки Егора Летова, сделанные в конце 80-х

Фото: vk.ru/egorletov_omsk

В воскресенье, 8 ноября, в омском пространстве «Бумага» откроется выставка работ фотографа Андрея Кудрявцева под названием «Егор Летов. Неизданное» (12+). Как сообщают организаторы, значительная часть представленных кадров будет показана широкой аудитории впервые.

Дата открытия выбрана не случайно: именно 8 ноября отмечается день рождения легендарной группы «Гражданская Оборона», лидером которой был Егор Летов. Экспозиция войдет в программу ежегодного фестиваля «Летов.Омск» и станет одним из его ключевых событий. Посетители увидят портреты лидера коллектива и участников группы, запечатленных в конце 1980-х – начале 1990-х годов.

Многие кадры долгое время оставались в архиве автора: на них есть пересветы, смазанные участки и глубокие провалы в тенях. Современная цифровая реставрация позволила вернуть изображениям качество, не исказив при этом их достоверность.

Работы Кудрявцева хорошо знакомы поклонникам: они украшали обложки альбомов «Гражданской Обороны» и появлялись на страницах музыкальных изданий. Самый узнаваемый из его снимков – портрет Летова за колючей проволокой.

График работы предусматривает несколько временных окон. В день открытия, 8 ноября, посетителей ждут с 18:30 до 21:00.