Омские снеки и молочку повезли на выставку в Китай

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Омские производители молочной продукции и снеков отправились покорять Китай. Товары предприятий региона показывают на выставке China International Import Expo в Шанхае, сообщили в пресс-службе областного Минсельхоза. Экспозиция «Сделано в России» будет работать неделю.

В Китай привезли сухое молоко и молочные консервы – покупатели на эту продукцию в Поднебесной уже есть. Вместе с ними посетители выставки пробуют омские чипсы, сухарики, гренки, сушеные морепродукты и семечки: местным жителям эти снеки тоже знакомы.

Всего на CIIE представлено больше 60 российских компаний, две из них – из Омска. Выставка проводится с 2018 года при поддержке Минкоммерции Китая и Народного правительства Шанхая.