«Россети» в Омской области влетели на крупный штраф из-за одного подключения

Фото: Freepik.com

Житель Омской области пожаловался в региональное УФАС на ПАО «Россети Сибирь», которое не выполнило обязательства по подключению его объекта к электрическим сетям в селе Усть-Заостровка.

По условиям договора, все необходимые работы должны были завершить в течение шести месяцев. Однако установленный срок истек, а электричество к объекту так и не подвели.

– Срок выполнения мероприятий по договору составлял шесть месяцев. По состоянию на дату обращения в антимонопольный орган (21.09.2026) мероприятия по договору ПАО «Россети Сибирь» не исполнены. При этом срок мероприятий не продлевался, – заявили в ведомстве.

Разобравшись в ситуации, в УФАС пришли к выводу, что у сетевой организации не было законных оснований затягивать подключение. Более того, «Россети Сибирь» не смогли подтвердить, что выполнению работ мешали какие-либо объективные обстоятельства.

В результате компанию привлекли к административной ответственности и оштрафовали на 300 тыс. рублей.

Напомним, ранее стало известно, что омич наказал банк на 300 тысяч рублей за назойливые звонки.