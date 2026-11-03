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·Общество·Мария Филимонова

Омич наказал банк на 300 тысяч рублей за назойливые звонки

Финансовая организация игнорировала требования омича прекратить звонки по чужому кредиту.
телефон, сбои, интернет

Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Омской области оштрафовало АО «Альфа-Банк» за нарушение законодательства о защите прав физических лиц при взыскании просроченной задолженности.

С жалобой в надзорное ведомство обратился 42-летний омич. Мужчине регулярно поступали звонки от представителей банка с требованием погасить долг другого человека. Контактный номер заявителя кредитор получил при обслуживании должника, однако сам омич не являлся клиентом организации и согласия на коллекторские звонки не давал. Даже после прямых просьб прекратить звонки сотрудники банка продолжали связываться с гражданином.

За повторное нарушение закона приставы составили на банк протокол по части 1 статьи 14.57 КоАП РФ и назначили штраф в размере 300 тысяч рублей. Кредитная организация уже полностью оплатила штраф и получила представление об устранении нарушений.

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·Общество·Мария Филимонова

Омич наказал банк на 300 тысяч рублей за назойливые звонки

Финансовая организация игнорировала требования омича прекратить звонки по чужому кредиту.
телефон, сбои, интернет

Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Омской области оштрафовало АО «Альфа-Банк» за нарушение законодательства о защите прав физических лиц при взыскании просроченной задолженности.

С жалобой в надзорное ведомство обратился 42-летний омич. Мужчине регулярно поступали звонки от представителей банка с требованием погасить долг другого человека. Контактный номер заявителя кредитор получил при обслуживании должника, однако сам омич не являлся клиентом организации и согласия на коллекторские звонки не давал. Даже после прямых просьб прекратить звонки сотрудники банка продолжали связываться с гражданином.

За повторное нарушение закона приставы составили на банк протокол по части 1 статьи 14.57 КоАП РФ и назначили штраф в размере 300 тысяч рублей. Кредитная организация уже полностью оплатила штраф и получила представление об устранении нарушений.

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Рубрика - Общество