Омск-информ
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·Общество·Мария Филимонова

Стало известно, когда омичи смогут прокатиться на новом беспилотном трамвае

«Богатырь-М» выйдет на маршрут № 8.
беспилотный трамвай богатырь

В Омске с 7 ноября стартует тестовая эксплуатация рестайлингового двухсекционного трамвая 71-923М «Богатырь-М». Как сообщили в пресс-службе компании-разработчика «ПК Транспортные системы», испытания нового беспилотного транспорта в условиях реальной городской инфраструктуры продлятся 30 дней.

Обновленный трамвай доставили в Омск на прошлой неделе и уже обкатали на городских рельсах без пассажиров. В период тестового месяца вагон будет курсировать по популярному маршруту № 8.

Специалисты оценят маневренность вагона, плавность хода, эффективность работы систем автоматического управления, а также общий уровень комфорта для пассажиров и водителей.

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·Общество·Мария Филимонова

Стало известно, когда омичи смогут прокатиться на новом беспилотном трамвае

«Богатырь-М» выйдет на маршрут № 8.
беспилотный трамвай богатырь

В Омске с 7 ноября стартует тестовая эксплуатация рестайлингового двухсекционного трамвая 71-923М «Богатырь-М». Как сообщили в пресс-службе компании-разработчика «ПК Транспортные системы», испытания нового беспилотного транспорта в условиях реальной городской инфраструктуры продлятся 30 дней.

Обновленный трамвай доставили в Омск на прошлой неделе и уже обкатали на городских рельсах без пассажиров. В период тестового месяца вагон будет курсировать по популярному маршруту № 8.

Специалисты оценят маневренность вагона, плавность хода, эффективность работы систем автоматического управления, а также общий уровень комфорта для пассажиров и водителей.

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Рубрика - Общество