Банк «сдал» омичку коллегам с работы и попал на штраф

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Сотрудники Главного управления ФССП по Омской области в ходе контроля за коллекторской деятельностью обнаружили, что ПАО «Совкомбанк» нарушило закон при общении с третьим лицом.

Как установили проверяющие, у жительницы Омска, занятой в медицинской сфере, накопился просроченный долг по кредиту. Представитель банка пришел на ее прежнее место работы и в беседе с кадровиком больницы продемонстрировал снимок заемщицы, рассказал о ее неоплаченных обязательствах, передал визитку и попросил сообщить женщине его номер телефона, добавив, что «она умная женщина», а финансовая организация готова обсудить способы погашения. Позже работник отдела кадров созвонился с омичкой и передал ей суть разговора. При этом письменного разрешения на контакты с посторонними ради взыскания долга, в том числе с сотрудником медучреждения, женщина банку не давала.

По закону делиться данными о задолженности и общаться с третьими лицами можно лишь при прямом согласии самого должника.

Надзорное ведомство квалифицировало действия кредитной организации как нарушение ч. 5 ст. 4 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ. Учитывая, что ПАО «Совкомбанк» уже не раз привлекали к ответственности за похожие проступки, в отношении него составили протокол по ч. 1 ст. 14.57 КоАП РФ. Наказанием стал административный штраф на сумму 160 000 рублей.

Деньги кредитная организация перечислила в срок, отведенный законом. Кроме того, банку направили представление с требованием устранить причины и условия, которые привели к правонарушению.