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·Экономика/Бизнес·Андрей Андреев

Омичи отсудили у Фонда защиты дольщиков неустойку за долгую стройку

За 2,5 месяца просрочки фонд заплатит 240 тысяч рублей.
стройка, строительство, строительный кран

Дольщики взыскали с Омского фонда защиты дольщиков неустойку за нарушение срока завершения недостроя. Как сообщил юрист Дмитрий Дмитриев, сумма компенсации за период с 1 января по 16 марта составила 240 000 рублей.

– В случае если решение не будет обжаловано фондом в апелляции, ожидаем, что наши клиенты получат присужденные деньги на свои счета уже в ноябре сего года, – отмечает юрист.

Речь идет о достройке дома в ЖК «Весна».

Ранее омичи взыскали неустойку с застройщика ЖК «Пушкино», который должен был сдать квартиры еще полгода назад.

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·Экономика/Бизнес·Андрей Андреев

Омичи отсудили у Фонда защиты дольщиков неустойку за долгую стройку

За 2,5 месяца просрочки фонд заплатит 240 тысяч рублей.
стройка, строительство, строительный кран

Дольщики взыскали с Омского фонда защиты дольщиков неустойку за нарушение срока завершения недостроя. Как сообщил юрист Дмитрий Дмитриев, сумма компенсации за период с 1 января по 16 марта составила 240 000 рублей.

– В случае если решение не будет обжаловано фондом в апелляции, ожидаем, что наши клиенты получат присужденные деньги на свои счета уже в ноябре сего года, – отмечает юрист.

Речь идет о достройке дома в ЖК «Весна».

Ранее омичи взыскали неустойку с застройщика ЖК «Пушкино», который должен был сдать квартиры еще полгода назад.

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Рубрика - Экономика/Бизнес