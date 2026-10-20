Рекламный рынок в Омске ждет октябрьский «переворот»

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На некоторых улицах в Омске запретят рекламные конструкции на опорах линий электропередачи. Сегодня комитет горсовета по вопросам местного самоуправления, законности и правопорядка одобрил изменения в правила размещения рекламных конструкций. Окончательное решение депутаты примут на пленарном заседании.

Как сообщил заместитель мэра Владимир Куприянов, в городе разрешат афишный вид рекламных конструкций с подсветкой как со сменой изображения, так и без нее (на рынке есть простые световые и конструкции, похожие на видеоэкраны). Также в городе узаконят объемные рекламные стелы и увеличат разрешенные размеры световых коробов.

Власти собираются запретить установку рекламы на нестационарных торговых объектах и торгово-остановочных комплексах. Количество рекламных конструкций на двойных остановках (не ТОКах) увеличат до трех.