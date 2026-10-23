Омск-информ
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·Экономика/Бизнес·Андрей Андреев

Омские банки объявили сбор мелочи

Эта акция продлится с 26 октября по 7 ноября.
Деньги_мелочь_монеты

С 26 октября в Омске начнется осенний этап всероссийской «Монетной недели». Она продлится до 7 ноября.

Как сообщили в пресс-службе омского отделения Банка России, акция позволяет омичам обменять монеты на бумажные наличные деньги без комиссии, действующей в другое время. Таким образом банки возвращают металлические деньги в оборот.

– Монеты нередко годами лежат в копилках, ящиках и кошельках, хотя ими можно пользоваться прямо сейчас. «Монетная неделя» дает возможность легко вернуть эти деньги в оборот, – рассказал заместитель управляющего отделением Илья Плиндер.

Адреса участников акции можно узнать на сайте монетнаянеделя.рф.

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·Экономика/Бизнес·Андрей Андреев

Омские банки объявили сбор мелочи

Эта акция продлится с 26 октября по 7 ноября.
Деньги_мелочь_монеты

С 26 октября в Омске начнется осенний этап всероссийской «Монетной недели». Она продлится до 7 ноября.

Как сообщили в пресс-службе омского отделения Банка России, акция позволяет омичам обменять монеты на бумажные наличные деньги без комиссии, действующей в другое время. Таким образом банки возвращают металлические деньги в оборот.

– Монеты нередко годами лежат в копилках, ящиках и кошельках, хотя ими можно пользоваться прямо сейчас. «Монетная неделя» дает возможность легко вернуть эти деньги в оборот, – рассказал заместитель управляющего отделением Илья Плиндер.

Адреса участников акции можно узнать на сайте монетнаянеделя.рф.

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Рубрика - Экономика/Бизнес