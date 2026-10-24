Омск охнул от цен на огурцы и помидоры

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С приходом осени в Омской области стремительно выросли цены на огурцы и помидоры. Об этом сообщает Омскстат.

В конце сентября килограмм огурцов в Омске в среднем обходился покупателям примерно в 68 рублей. Далее ценник каждую неделю прибавлял: сначала он поднялся до 87 рублей, потом – до 102 рублей. За минувшую неделю, по сведениям Омскстата, стоимость снова увеличилась и достигла 118 рублей за килограмм, то есть за три недели овощ стал дороже на 73,5 %. С томатами ситуация развивалась похожим образом, однако их цена начала расти раньше. На конец августа помидоры в среднем продавались по 108 рублей за килограмм, на конец сентября – уже по 138 рублей, а еще через три недели – по 211 рублей. За неделю томаты прибавили сразу 25 %, а за три недели – 53 %.

При этом на овощах длительного хранения – картофеле, моркови и свекле – в октябре цены держатся достаточно стабильно. Их колебания за неделю не превышают 1 %. Стоимость моркови и картошки меняется разнонаправленно, свекла дешевеет. Также постепенно снижается цена на капусту и репчатый лук.