Обеды омичей стали дороже на 35 %

Фото: t.me/omsk_putevoditel

За последние два года в Омске на 15 % увеличилось количество точек общепита, предлагающих бизнес-ланчи, – теперь их 228. Стоимость обеда при этом выросла на 35 %, до 378 рублей. Такие данные приводит пресс-служба 2ГИС.

В целом по миллионникам бизнес-ланч подорожал на 28 % и теперь стоит в среднем от 479 рублей. Для сравнения: фиксированная корзина товаров и услуг, по сведениям Росстата, за тот же период прибавила в цене 15,2 %, то есть в сопоставимых ценах ланчи подорожали на 10,7 %. Число заведений с обедами по фиксированной цене сократилось на 4 % – до 11,7 тыс. точек. Лидерами по абсолютному количеству остаются Москва (3,9 тыс. заведений, −6 %) и Санкт-Петербург (2,9 тыс., −7 %), а вот в Екатеринбурге точек стало на 4 % больше – 662.

Помимо Омска, рост числа заведений с ланчами зафиксирован в Ростове-на-Дону (+7 %, 254 точки), Воронеже и Красноярске (+6 %, 327 и 275 точек соответственно). Самое заметное подорожание – в Екатеринбурге (+37 %, до 448 рублей), следом идут Омск (+35 %) и Пермь (+33 %, от 424 рублей), замыкает пятерку Челябинск (+31 %, от 414 рублей).

Дороже всего стартовая цена ланча в Москве (от 547 рублей), Казани (от 492 рублей) и Красноярске (от 483 рублей), а самым доступным остается Омск. Внутри столицы разброс тоже заметный: по данным сервиса геоаналитики «2ГИС Про», средний чек выше всего на Арбате – 886 рублей, тогда как в Тверском районе с наибольшим числом ресторанов обед обходится в среднем в 638 рублей. В Санкт-Петербурге лидирует Курортный район (594 рубля), а в Центральном, где сосредоточено более 550 точек, ланч стоит 471 рубль.