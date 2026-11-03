Омских спасателей перевели на усиленный режим работы

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С 3 по 5 ноября Главное управление МЧС России по Омской области переходит на усиленный режим работы. Повышенная готовность спасательных подразделений вводится в связи с выходным, приуроченным ко Дню народного единства.

В ведомстве пояснили, что в праздничные и выходные дни традиционно возрастает риск возникновения бытовых пожаров из-за некорректной эксплуатации электрооборудования и печного отопления. Кроме того, сохраняется опасность происшествий на водоемах и дорогах региона.

Омское управление МЧС призывает жителей строго соблюдать правила пожарной безопасности и не оставлять детей без присмотра.