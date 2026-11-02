МЧС успокоило россиян после хакерских фейков о ядерной угрозе

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Взлом мобильного приложения МЧС России никак не отразился на работе единой системы оповещения населения, которая продолжает функционировать в штатном режиме. Как сообщили в ведомстве, цифровой сервис является лишь вспомогательным инструментом, а ключевое информирование граждан всегда идет через сирены, громкоговорители, СМС-рассылки, а также трансляции по ТВ и радио.

– Система оповещения населения Российской Федерации функционирует в штатном режиме. Взлом мобильного приложения не оказал и не может оказывать влияния на работу системы оповещения населения, – рассказали в ведомстве.

В настоящее время профильные специалисты проводят комплекс мероприятий для скорейшего восстановления корректной работы мобильного приложения, а сама ситуация находится под полным контролем. В ведомстве призвали граждан сохранять спокойствие и доверять исключительно официальным источникам – сайту МЧС России и верифицированным страницам в социальных сетях.

Напомним, что сегодня утром, 2 ноября, приложение МЧС России подверглось взлому. От имени ведомства россиянам разослали информацию о якобы атаке ядерными ракетами.