После гибели омских волонтеров спасателям МЧС могут разрешить применять оружие

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Военнослужащим спасательных подразделений МЧС России могут разрешить применять физическую силу и огнестрельное оружие для защиты гуманитарных конвоев в зоне специальной военной операции. Соответствующий законопроект внесли в Госдуму, сообщили в чрезвычайном ведомстве.

– Работа МЧС России в зоне СВО требует особых мер предосторожности. По поручениям президента РФ и правительства России ведомство доставляет населению жизненно важные грузы, и такие конвои нуждаются в вооруженном сопровождении, – заявили в пресс-службе МЧС.

Согласно документу, военнослужащие спасательных подразделений получат право применять огнестрельное оружие для отражения вооруженных и групповых нападений на сопровождаемый транспорт и охраняемые объекты.

По словам главы МЧС России Александра Куренкова, принятие законопроекта позволит эффективнее выполнять задачи по сопровождению гуманитарных грузов, разминированию территорий и эвакуации населения. Правительство России уже поддержало инициативу.

Отметим, что вопрос безопасности гуманитарных перевозок актуален и для Омской области. Напомним, что 25 сентября при возвращении в Омск автомобиль с гуманитарной помощью подвергся террористической атаке .

В результате погибли трое из четырех находившихся в машине волонтеров. Еще один получил ранение, ему оказывают необходимую медицинскую помощь.