В Омске нашли замену отстраненному от работы перевозчику

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В Омской области сменился перевозчик на четырех междугородных маршрутах, связывающих Омск с Шербакульским районом. Заявки на обслуживание маршрутов № 1048, № 1049, № 1052 и № 1055 подал индивидуальный предприниматель Анатолий Войтенко. Объявление о подборе нового перевозчика без проведения открытого конкурса региональный Минтранс опубликовал 20 октября.

Ранее эти направления обслуживал предприниматель Вадим Макаренко. Однако 20 октября Минтранс прекратил действие выданных ему свидетельств на основании акта о нарушениях обязательных требований контроля на транспорте от 19 октября 2026 года. Кроме того, ведомство запретило Макаренко участвовать в конкурсах на маршруты в течение одного года.

Новый перевозчик Анатолий Войтенко является директором и учредителем ООО «Трансавто», а также как ИП обслуживает ряд городских маршрутов в Омске.

Ранее в Омске прекратили работу автобусные маршруты № 331 «ПО «Иртыш» – СТЦ «Мега», связывающий жителей Телевизионки с торговым центром, и № 385 «Ул. Стрельникова – ПО «Иртыш». Главной причиной этого стали низкий и неустойчивый пассажиропоток, а также убытки, которые несли перевозчики.