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·Общество·Александр Барко

«Сибирская Корона» отмечает 30-летие ребрендингом 

Об обновлении марки объявили на омском заводе – именно там, где ее впервые создали 280 лет назад.
Сибирская корона

Компания «Напитки Вместе» объявила о ребрендинге «Сибирской Короны». К своему 30-летию продукт получит новые оформление и рецептуру. Церемония запуска производства марки состоялась на местном заводе с участием губернатора Омской области Виталия Хоценко.

В мероприятии также приняли участие генеральный директор компании «Напитки Вместе» Николай Тюрников, представители регионального правительства и городской администрации.

Сибирская корона

«Сибирскую Корону» впервые сварили в Омске 30 лет назад в качестве подарка жителям города к его 280-летию. Позднее марка вышла на федеральный рынок и заняла одно из ведущих мест в премиальном сегменте российского пива.

Виталий Хоценко подчеркнул экономическое значение предприятия для Омской области. 

– На протяжении многих лет компания сохраняет статус крупнейшего налогоплательщика региона, – отметил губернатор. – Предприятие также остается крупнейшим экспортером готовой продукции и одним из значимых работодателей региона. Численность коллектива стабильно растет, увеличивается и уровень оплаты труда, а также объемы налоговых отчислений в бюджет.

Сибирская корона

 – Наша задача – сохранять лучшее, создавать новое и задавать высокую планку качества в отрасли. Мы постоянно вкладываемся в развитие брендов, и новых, и тех, что давно знакомы потребителям. Именно это много лет позволяет нам оставаться лидером категории, сохранять лучшие традиции пивоварения и развивать культуру производства в России, – отметил Генеральный директор «Напитки Вместе» Николай Тюрников.

В рамках обновления компания изменила рецептуру и переработала дизайн упаковки: на этикетке вновь появился исторический элемент – императорская корона. Обновленную безалкогольную версию марки представят в розничной продаже в декабре 2026 года.

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·Общество·Александр Барко

«Сибирская Корона» отмечает 30-летие ребрендингом 

Об обновлении марки объявили на омском заводе – именно там, где ее впервые создали 280 лет назад.
Сибирская корона

Компания «Напитки Вместе» объявила о ребрендинге «Сибирской Короны». К своему 30-летию продукт получит новые оформление и рецептуру. Церемония запуска производства марки состоялась на местном заводе с участием губернатора Омской области Виталия Хоценко.

В мероприятии также приняли участие генеральный директор компании «Напитки Вместе» Николай Тюрников, представители регионального правительства и городской администрации.

Сибирская корона

«Сибирскую Корону» впервые сварили в Омске 30 лет назад в качестве подарка жителям города к его 280-летию. Позднее марка вышла на федеральный рынок и заняла одно из ведущих мест в премиальном сегменте российского пива.

Виталий Хоценко подчеркнул экономическое значение предприятия для Омской области. 

– На протяжении многих лет компания сохраняет статус крупнейшего налогоплательщика региона, – отметил губернатор. – Предприятие также остается крупнейшим экспортером готовой продукции и одним из значимых работодателей региона. Численность коллектива стабильно растет, увеличивается и уровень оплаты труда, а также объемы налоговых отчислений в бюджет.

Сибирская корона

 – Наша задача – сохранять лучшее, создавать новое и задавать высокую планку качества в отрасли. Мы постоянно вкладываемся в развитие брендов, и новых, и тех, что давно знакомы потребителям. Именно это много лет позволяет нам оставаться лидером категории, сохранять лучшие традиции пивоварения и развивать культуру производства в России, – отметил Генеральный директор «Напитки Вместе» Николай Тюрников.

В рамках обновления компания изменила рецептуру и переработала дизайн упаковки: на этикетке вновь появился исторический элемент – императорская корона. Обновленную безалкогольную версию марки представят в розничной продаже в декабре 2026 года.

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Рубрика - Общество