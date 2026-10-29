«Сибирская Корона» отмечает 30-летие ребрендингом 

Фото: Напитки вместе

Компания «Напитки Вместе» объявила о ребрендинге «Сибирской Короны». К своему 30-летию продукт получит новые оформление и рецептуру. Церемония запуска производства марки состоялась на местном заводе с участием губернатора Омской области Виталия Хоценко.

В мероприятии также приняли участие генеральный директор компании «Напитки Вместе» Николай Тюрников, представители регионального правительства и городской администрации.

Фото: Напитки вместе

«Сибирскую Корону» впервые сварили в Омске 30 лет назад в качестве подарка жителям города к его 280-летию. Позднее марка вышла на федеральный рынок и заняла одно из ведущих мест в премиальном сегменте российского пива.

Виталий Хоценко подчеркнул экономическое значение предприятия для Омской области.

– На протяжении многих лет компания сохраняет статус крупнейшего налогоплательщика региона, – отметил губернатор. – Предприятие также остается крупнейшим экспортером готовой продукции и одним из значимых работодателей региона. Численность коллектива стабильно растет, увеличивается и уровень оплаты труда, а также объемы налоговых отчислений в бюджет.

Фото: Напитки вместе

– Наша задача – сохранять лучшее, создавать новое и задавать высокую планку качества в отрасли. Мы постоянно вкладываемся в развитие брендов, и новых, и тех, что давно знакомы потребителям. Именно это много лет позволяет нам оставаться лидером категории, сохранять лучшие традиции пивоварения и развивать культуру производства в России, – отметил Генеральный директор «Напитки Вместе» Николай Тюрников.

В рамках обновления компания изменила рецептуру и переработала дизайн упаковки: на этикетке вновь появился исторический элемент – императорская корона. Обновленную безалкогольную версию марки представят в розничной продаже в декабре 2026 года.