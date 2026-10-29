Омск-информ
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·Общество·Мария Филимонова

Омичей предупредили о громких звуках, похожих на взрывы

В Пушкинском сельском поселении 29 октября проведут испытания гидровыстрелом.
артиллерия

Администрация Пушкинского сельского поселения Омского района обратилась к местным жителям с предупреждением. Сегодня, 29 октября, на территории поселения пройдут испытания гидровыстрелом.

Время начала и продолжительность работ местные власти не уточняют. Жителей просят сохранять спокойствие.

Метод «гидровыстрела» используют для проверки прочности артиллерийских орудий и их внутренних механизмов. Перед проверкой ствол пушки заполняют водой и герметично закрывают деревянной заглушкой, после чего производят выстрел. Из-за специфики процедуры в окрестностях могут быть слышны сильные и громкие хлопки.

Подобные проверки проводятся в поселении уже не в первый раз. Предыдущие испытания артиллерии проходили совсем недавно – 23 октября.

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·Общество·Мария Филимонова

Омичей предупредили о громких звуках, похожих на взрывы

В Пушкинском сельском поселении 29 октября проведут испытания гидровыстрелом.
артиллерия

Администрация Пушкинского сельского поселения Омского района обратилась к местным жителям с предупреждением. Сегодня, 29 октября, на территории поселения пройдут испытания гидровыстрелом.

Время начала и продолжительность работ местные власти не уточняют. Жителей просят сохранять спокойствие.

Метод «гидровыстрела» используют для проверки прочности артиллерийских орудий и их внутренних механизмов. Перед проверкой ствол пушки заполняют водой и герметично закрывают деревянной заглушкой, после чего производят выстрел. Из-за специфики процедуры в окрестностях могут быть слышны сильные и громкие хлопки.

Подобные проверки проводятся в поселении уже не в первый раз. Предыдущие испытания артиллерии проходили совсем недавно – 23 октября.

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Рубрика - Общество