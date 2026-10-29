«Газпромнефть-СМ» расширила применение отечественных белых масел в пищевой промышленности

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«Газпромнефть – смазочные материалы» обновила международный пищевой допуск для производимого компанией белого масла. Теперь продукт разрешено использовать для непосредственного нанесения на продукты питания. Ранее масла такого класса поставлялись на российский рынок из-за рубежа.

Перед получением допуска продукт прошел токсикологические исследования в независимых лабораториях и подтвердил соответствие международным пищевым и фармакопейным стандартам.

Одно из основных направлений применения – обработка продукции птицеводства. Масло помогает продлить срок хранения яиц, предназначенных для продажи в торговых сетях России и на экспорт. Это особенно актуально на фоне роста производства.

Благодаря специально подобранной вязкости масло равномерно заполняет поры яичной скорлупы после дезинфицирующей мойки. На поверхности формируется тонкая защитная пленка, которая снижает воздействие внешней среды. При этом после смывания масло не оставляет следов.

Промышленный выпуск белых масел наивысшей степени очистки компания начала в 2025 году. При производстве используют полностью отечественную компонентную базу. Благодаря химической и биологической нейтральности такие масла не имеют цвета и запаха и подходят для отраслей с повышенными требованиями к чистоте сырья. Помимо пищевой промышленности, Gazpromneft White Oil Extra L6 может применяться при производстве ветеринарных и фармакологических препаратов.

– Создание высокотехнологичных продуктов требует глубоких научных компетенций и безусловного контроля качества на каждом этапе – от изучения характеристик базовых компонентов до подтверждения свойств готовой продукции. Мы последовательно развиваем собственную исследовательскую базу, объединяя экспертизу ученых и инженеров с возможностями искусственного интеллекта. Такой подход позволяет быстрее находить эффективные решения для сложных технических задач и расширять возможности применения отечественных смазочных материалов в отраслях с высокими требованиями к качеству, – отметил генеральный директор «Газпромнефть – смазочные материалы» Сергей Стародубцев.

Компания производит масла, смазки и технические жидкости на собственных площадках в Омске и Московской области. Ассортимент компании включает около 1000 наименований продукции для различных отраслей.

Напомним, ранее сообщалось, что компания выпустила масло для сложного компрессорного оборудования.