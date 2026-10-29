Омский Экспоцентр остался без гигантского медиаэкрана

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Омские заказчики отказались от размещения и монтажа крупного медиаэкрана на здании областного Экспоцентра, расположенного на Левобережье. Соответствующие данные появились на портале госзакупок.

Речь шла об установке конструкции размером 9600 на 9600 миллиметров – такой экран должен был украсить фасад площадки рядом с ТЦ «Континент» и историческим парком. Заказчиком выступало «Агентство развития и инвестиций Омской области», оформившее заявку еще в сентябре.

Стартовая цена контракта составляла 13,3 млн рублей. К участию в торгах подключились шесть предпринимателей. Победителем стал поставщик с минимальным предложением в 6,5 млн рублей, которому предстояло завершить работы до 18 октября.

Однако реализовать проект не удалось: согласно данным портала госзакупок, решение об отмене приняли 26 октября. Официальные причины такого шага не раскрываются.

Ранее сообщалось, что на выполнение работ отводится 60 дней с момента подписания договора, а гарантия на них составит 2 года. Помимо установки оборудования, исполнитель обязан обучить двух специалистов работе с системой.