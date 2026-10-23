Под Омском прогремят звуки, похожие на взрывы

omskportal.ru

Жителей Омской области предупредили о проведении испытаний гидровыстрелом, которые состоятся сегодня, 23 октября. Об этом сообщили в администрации Пушкинского сельского поселения.

Время начала и продолжительность работ местные власти не уточняют. Жителей просят сохранять спокойствие.

Напомним, что в прошлом году подобные испытания сильно напугали омичей. Жители разных районов города сообщали о громких звуках, похожих на взрывы, и ощутимой вибрации.