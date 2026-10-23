Омск-информ
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·Общество·Андрей Андреев

В Омске скончался бывший директор бассейна «Альбатрос»

Прощание с ним состоится уже сегодня.
Александр Шулепов

В Омске ушел из жизни заместитель директора по эксплуатации спортивно-оздоровительного комплекса «Альбатрос» Александр Шулепов. Ему было 78 лет.

Как сообщили в СибГУФКе, более 30 лет Шулепов занимал должность директора бассейна «Альбатрос». Всего в университете он проработал более 50 лет.

Прощание с Александром Шулеповым назначили на сегодня на 11:00. Оно проходит в Успенском кафедральном соборе на Тарской.

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В Омске скончался бывший директор бассейна «Альбатрос»

Прощание с ним состоится уже сегодня.
Александр Шулепов

В Омске ушел из жизни заместитель директора по эксплуатации спортивно-оздоровительного комплекса «Альбатрос» Александр Шулепов. Ему было 78 лет.

Как сообщили в СибГУФКе, более 30 лет Шулепов занимал должность директора бассейна «Альбатрос». Всего в университете он проработал более 50 лет.

Прощание с Александром Шулеповым назначили на сегодня на 11:00. Оно проходит в Успенском кафедральном соборе на Тарской.

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Рубрика - Общество