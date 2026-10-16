Омск-информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество·Андрей Андреев

В Омске скончался ветеран войны и спорта с орденом за секретную командировку

Не стало Анатолия Мошенского.
Анатолий Мошенский

Сегодня ночью ушел из жизни член президиума Совета ветеранов омского спорта и руководитель Саргатского совета ветеранов спорта, полковник, ветеран войны в Афганистане, лауреат спортивной премии губернатора Омской области Анатолий Мошенский. Ему было 77 лет. Прощание состоится 17 октября в поселке Саргатском.

Анатолий Петрович окончил Омское общевойсковое училище, служил в разведке на Дальнем Востоке, побывал в секретной командировке во Вьетнаме, за что получил орден Красной Звезды. Участвовал в Афганской войне.

В мирной жизни он развивал спорт среди ветеранов. Был мастером спорта по лыжным гонкам.

1134

Читайте также

·Общество·Андрей Андреев

В Омске скончался ветеран войны и спорта с орденом за секретную командировку

Не стало Анатолия Мошенского.
Анатолий Мошенский

Сегодня ночью ушел из жизни член президиума Совета ветеранов омского спорта и руководитель Саргатского совета ветеранов спорта, полковник, ветеран войны в Афганистане, лауреат спортивной премии губернатора Омской области Анатолий Мошенский. Ему было 77 лет. Прощание состоится 17 октября в поселке Саргатском.

Анатолий Петрович окончил Омское общевойсковое училище, служил в разведке на Дальнем Востоке, побывал в секретной командировке во Вьетнаме, за что получил орден Красной Звезды. Участвовал в Афганской войне.

В мирной жизни он развивал спорт среди ветеранов. Был мастером спорта по лыжным гонкам.

1134
Больше по тегу - #смерть
Рубрика - Общество