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На перегоне между станциями «Карбышево-1» и «Московка» грузовой поезд сбил человека. Об этом сообщила пресс-служба управления МВД на транспорте по Сибирскому федеральному округу.

На месте происшествия полицейские выяснили, что 62-летняя женщина пыталась перейти железнодорожные пути в неположенном месте прямо перед приближающимся поездом. Машинист заметил пешехода и попытался предотвратить наезд, однако избежать столкновения не удалось. От полученных травм местная жительница умерла.

Собранные материалы направят в Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России для проверки. По ее результатам примут решение о причинах произошедшего.

В транспортной полиции напоминают омичам о необходимости соблюдать осторожность на железной дороге. Переходить пути следует только в специально оборудованных местах, не приближаясь к краю платформы. Кроме того, на вокзалах и во время движения по перронам важно сохранять бдительность и не отвлекаться на телефон, наушники и другие гаджеты.

Напомним, ранее сообщалось, что в Омске за сутки под колеса автобуса и иномарки попали двое детей.