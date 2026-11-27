Omskinform.ru

Сегодня вечером, 27 ноября, Омск сковали семибалльные пробки. Движение осложнили сразу несколько аварий, которые произошли в разных районах города.

Одно из ДТП произошло на Красном Пути в районе пересечения с 7-й Северной. Из-за аварии автомобилисты встали в пробке по направлению к центру города. Еще одно столкновение случилось на улице Герцена возле той же 7-й Северной. Здесь затор протянулся от Интернациональной, а движение оказалось затруднено и на прилегающих улицах – Яковлева, Рабиновича, Булатова и других.

Помимо этого, еще одно ДТП произошло на Ленинградской площади в районе проспекта Маркса. Затруднен проезд по самой площади, Ленинградскому мосту, Масленникова и проспекту. Еще одна авария – на Волгоградской в районе улицы Дергачева, из-за нее стоит и Волгоградская, и Дианова.

Еще одно ДТП – на 22-го Декабря перед развязкой. Кроме того, машины стоят на Думской, 10 лет Октября, Шебалдина, Горбатом мосту, 4-й Челюскинцев, Ватутина и других улицах.

Напомним, ранее сообщалось, что в Омске ограничат движение у Фрунзенского моста. Водителям порекомендовали заранее выбрать альтернативный маршрут, чтобы не попасть в пробку.