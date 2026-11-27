Фото: omskinform.ru

Восьмой кассационный суд общей юрисдикции в Кемерове не стал менять приговор бывшему депутату Омского городского совета Инне Жицкой (Гомолко) по делу о мошенничестве при фиктивном трудоустройстве помощника парламентария. Жалоба адвоката осужденной осталась без удовлетворения.

Напомним, что суд первой инстанции признал ее, а также экс-депутата Заксобрания Дарью Бикмаеву и Евгения Толстопятова виновными по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). По версии следствия, чиновницы фиктивно трудоустроили Толстопятова помощником депутата. В реальности он не работал, а его зарплату женщины, на тот момент обе являвшиеся парламентариями, забирали себе.

Ущерб бюджету оценили в 1,8 млн рублей. Версия с адюльтером, романом между Гомолко и Толстопятовым, морально оправдывающим поступок заговорщиков, не убедила суд. Красавице-депутату дали 3,5 года условно. А ее подельникам – по 3 три года условно.

Судебная коллегия по уголовным делам удовлетворила апелляцию прокуратуры, которая сочла первоначальный приговор депутатам Инне Жицкой и Дарье Бикмаевой слишком мягким. Условный срок Гомолко заменен на 3 года и 6 месяцев колонии общего режима. Вслед за тюремным сроком последовало и досрочное лишение Жицкой депутатского мандата в городском совете. В июле ее исключили из нескольких советов при администрации города.

Наказание для Дарьи Бикмаевой и Евгения Толстопятова оставили без изменений. Осужденным по-прежнему запрещено занимать должности в органах власти в течение двух лет.

Кассационная инстанция согласилась с позицией нижестоящих судов, признав вину доказанной, а назначенное наказание справедливым. Приговор оставлен без изменений.